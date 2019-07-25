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25.07.2019 - 10:34| İHA

Uyuşturucu sonu oldu!

Samsun’da, metruk bir evde uyuşturucu krizine girip hayatını kaybeden 24 yaşındaki gencin en büyük hayalinin futbolcu olmak olduğu öğrenildi.

Uyuşturucu sonu oldu!

 

Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Sel Sokak’ta 20 Temmuz Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan metruk bir evde arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu madde alan H.A.B. (24), aynı yerde bir süre sonra uyuşturucu krizine girdi. Olay yerinde hayatını kaybeden genç için 21 Temmuz Pazar günü cenaze töreni gerçekleştirildi. Cenaze töreninde gencin ailesi ve yakınları uyuşturucuya tepkilerini dile getirmek için “Uyuşturucuya hayır, mahallene sahip çık, uyuşturucu satma, uyuşturucu kullanma” yazılı pankartları açtı. Cenaze törenin ardından H.A.B., Kıranköy Mezarlığı'na defnedildi.

ARKADAŞ ORTAMININ ETKİSİYLE UYUŞTURUCUYA BAŞLADI

Uyuşturucuya kurban giden gencin hayat hikayesi de bir o kadar dramatik. 2009 yılında babasını, 2013 yılında da amcasını kaybeden genç bir süre akrabalarında kaldıktan sonra 2017 yılında askere gitti. H.A.B. askerden geldikten sonra ise bir süre pazarcılık yaptı. H.A.B., arkadaş ortamının da etkisiyle yaklaşık 3 yıl önce uyuşturucu kullanmaya başladı.

HAYALİ FUTBOLCU OLMAKTI

H.A.B.’nin futbolculuk kabiliyetinin bulunduğu öğrenildi. Ailesi ve arkadaşları tarafından futbolculuk yönü çok beğenilen H.A.B. bir süre Kadıköyspor’da da orta saha mevkisinde futbol oynadı. Koyu bir Samsunspor taraftarı olan H.A.B.’nin en büyük hayali ise futbolcu olmak olduğu belirtildi.

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