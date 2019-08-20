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20.08.2019 - 17:25| AA

Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan kadın bayıldı

Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kadın zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandığını öğrenince baygınlık geçirdi.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan kadın bayıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, takibe aldıkları Sebahat Ş. ile Muhammet D'nin bulunduğu bir  kafeye operasyon yaptı.

Operasyonda gözaltına alınan zanlıların üst aramasında 47 gram  sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar,  çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan  tutuklandı.

Tutuklandığını öğrenen zanlılardan Sebahat Ş. bayılırken, adliyeye  sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine götürülen kadın  zanlı, tedavisinin ardından diğer zanlıyla birlikte cezaevine gönderildi.

 

 

 

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