‘Uyuşturucu’da büyüyen tehlike

Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri haline gelen uyuşturucuda son yıllarda Bonzai’de yaşanan yükseliş yerini metamfetamine bıraktı. Son üç yılda başta İstanbul, İzmir ve Bursa olmak üzere Türkiye genelinde evlerde ve merdiven altı mekânlarda metamfetamin üretiminde patlama yaşandı. 2009 yılı itibariyle Türkiye’de kullanımı ve satışı görülmeye başlayan metamfetamin, kullanıcı sayısı, olay sayısı ve ele geçen madde miktarı açısından bu yıl, son on yılın zirvesine ulaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre 2009 yılı itibariyle Türkiye’de kullanımı ve satışı görülmeye başlayan metamfetamin, yıllar içerisinde hızlı bir yükseliş gösterdi.

Şüpheli sayısı arttı

2015 yılında görülen metamfetamin olay sayısı bin 915 iken bu rakam 2016 yılında 3 bin 545’e, 2017 yılında ise yüzde 119.1 artışla 7 bin 768’e yükseldi. 2018 yılını 10 binin üzerinde operasyonda rastlanan metamfetamin, 2019’da yapılan 20 bin operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında yer aldı.

Yakalanan şüpheli sayısında da metamfetamin üreticileri ve satıcıları başı çekti. 2015 yılında gözaltına alınan 2 bin 977 metamfetamin şüpheli sayısı 2016 yılında yüzde 80’lik bir artışla 5 bin 284’e yükselirken, artış hızının yüzde 110.5 olduğu 2017 yılında ise rakam 11 bin 122 kişi oldu. 2015 yılında 260 kilo, 2016 yılında 251 kilo ve 2017 yılında ise yüzde 162.6 artış oranıyla 659 kilo metamfetamin ele geçirildi. 2018 yılında Türkiye genelinde yapılan düzenli operasyonlarda 566 kilo ele geçirilen metamfetamin miktarı, daha bu yılın bitimine 1.5 ay kala ikiye katlamış durumda.

Son dönemde birçok operasyonda İstanbul polisinin karşısına çıkan metamfetamin piyasasını İranlılar elinde tutuyor.

Otelde üretiyorlar!

İran’dan Türkiye’ye turist olarak giren bu kişiler, kaldıkları otel odaları ve günü birlik evlerde kaynatma metoduyla metamfetamin elde edip piyasaya sürüyor. Türkiye genelinde adeta salgın haline dönüşen bu krize karşı ise konunun uzmanları metamfetamin yapımında kullanılan reçetesiz ilaç satışlarının kontrol altına alınmasının gerektiğinin altını çiziyor.

Bonzai’nin yerini aldı

Son iki yılda polis ve jandarmanın yoğun çabasıyla önüne geçilmeye başlanan Bonzai’nin birinci sıradaki yerine yerleşen metamfetamin, “buz”, “kristal”, “Meth”, “ateş ve buz” gibi isimlerle anılıyor. Yüksek dozda alındığında etkisi haftalarca süren, kokain ve ecstasy’den kat ve kat daha etkili bir uyarıcı olan metamfetamin, birkaç kez denenmesinde bile bağımlılık yaratıyor.

Ediniminin kolaylığı, fiyatının ucuzluğu nedeniyle kullanımında artış olan metamfetamin, ölüme giden yolda dönüşü mümkün olmayan bir yol. Tedavisi çok zor olmasının yanı sıra yapılan araştırmalarda tedavi görenlerinin yüzde 92’sinin tekrar kullanıma geri döndüğü belirtiliyor.