Uyuşturucuda korkunç tablo

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi uyuşturucu suçlarıyla ilgili bir rapor hazırladı. İlgezdi raporda, “Uyuşturucu belası en çok geleceğimizi, gençlerimizi yok ediyor. Uyuşturucu kullandığı için cezaevinde olan kişilerin yaklaşık yarısı 18-24 yaş arası gençlerden oluşuyor. Bu oran 2009 yılında yüzde 31.68” ifadelerini kullandı.

Ürkütücü rakamlar

Raporda, “2018 yılında günde 28, haftada 198 kişi uyuşturucu kullanmaktan cezaevine girdi. 2018’de yılında uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle cezaevine giren 10 bin 375 kişinin 4 bin 790’ı gençlerden oluştu. Aynı dönemde 15-17 yaş grubu 254 çocuk ve 12-14 yaş grubu 4 çocuk da uyuşturucu kullandığı için cezaevinde” denildi. Raporda, 2018 yılında saatte 2, günde 49, haftada ise 343 kişinin “uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti” yapmak suçundan hapiste olduğu kaydedildi.

%70’i bekar erkekler

Raporda, 2018’de uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti nedeniyle cezaevine girenlerin oranının 2009’a göre yüzde 908, 2017 yılına göre ise yüzde 49.9 artarak 10 bin 375’e yükseldiği belirtildi.

Rapora göre; uyuşturucu kullanımı nedeniyle cezaevine girenlerin yüzde 69.3’ünü bekar erkekler oluşturdu. Uyuşturucu kullanımı nedeniyle cezaevine girenlerin sayısındaki artışla ilgili olarak İlgezdi şu ifadeleri kullandı: “Uyuşturucu suçlarının 2018 yılında yaptığı patlama şaşırtıcı değil. Uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle cezaevine girenlerin sayısının bir önceki yıla göre neredeyse yarı yarıya artması uyuşturucu ile mücadele edilmediğinin kanıtı.

Uyuşturucu kullanma yaşı gün geçtikçe düşüyor. 2009 yılında 12-14 yaş arası uyuşturucu kullandığı için cezaevine giren çocuk bulunmazken, artık bu yaş grubunda da uyuşturucu kullandığı için cezaevinde olan evlatlarımız var. Yıllar geçtikçe uyuşturucuya başlama yaşı düşüyor, kullanımı ve ticareti artıyor. Sorunu çözmesi gerekenlerin bu konuda bir çaba harcamadığı da bu artışla gün yüzüne çıkıyor.”