Uyuşturucuya kiralık araç kamuflajı

İstanbul’da bir okulun karşısında açtıkları araç kiralama firması görünümündeki adreste uyuşturucu satan bir şebeke polis tarafından çökertildi. Mobil Okul Timi (MOT) tarafından çökertilen çeteden 361 paket halinde 800 gram Skunk, 96 gram esrar çıkarken, çete mensubu 2 uyuşturucu sarıcısı yakalanıp tutuklandı. Çeteden uyuşturucu satın alan 2 kullanıcısı ise serbest bırakıldı.

Bakırköy, Osmaniye Mahallesi’nde bulunan okullar bölgesinde görev yapan MOT ekipleri,şüpheli olarak değerlendirdikleri bir otomobili takibe aldı. Yapılan takipte Alpaizer Sokak üzerinde aracı kullanan şüphelinin bir kadına bir şey verdikten sonra gittiği tespit edildi. Ekipler araca doğru yönelirken, aracı kullanan şüphelinin otomobilden 2 telefonu atmaya çalıştığı görüldü. Aracı durdurup müdahale etmeye çalışan ekipler, araçtaki Levent H.’yi gözaltına aldı. Araçta ve Levent H.’nin üzerinde yapılan aramada 7 paket halinde Skunk ele geçiren ekipler, ısrarla çalan ve el konulan Levnet H.’ye ait cep telefonunu açınca ise bir müşteri siparişiyle karşılaştı. Uyuşturucu kullanıcısı olduğu öğrenilen Gamze F. ile uyuşturucu satıcısı gibi konuşan polis, Gamze F.’yi adresine yaptığı baskınla gözaltına aldı.

2 kişi tutuklandı

Gamze F.’ye uyuşturucu kullanmaktan işlem yapan ekipler, soruşturmanın devamında ise gözaltına aldığı Levent H.’nin üyesi olduğu çetenin, aynı mahallede bulunan bir okulun karşısında göstermelik olarak açtığı araç kiralama firmasında uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Firmaya operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu satıcısı Abdurrahman Y.’yi de yakalayıp gözaltına aldı. Adreste yaptığı aramalarda 361 paket halinde 800 gram Skunk, 96 gram esrar ve uyuşturucudan elde edilen bir miktar para ele geçiren ekiplerin gözaltına aldığı uyuşturucu kullanıcıları Gamze F. ile Hakan A. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakılırken, Levent H. ve Abdurrahman Y. isimli uyuşturucu satıcıları ise tutuklanarak cezaevine konuldu.