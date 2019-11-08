Uyuyan babasının boğazını keserek öldürdü, sabah karakola gidip teslim oldu

Olay, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki S.B., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı akşam saatlerinde babası M.F.B ile tartıştı. Gece yarısı babasının uyumasını bekleyen S.B., eline aldığı bıçakla uykudaki babasının boğazını kesti. Bununla da yetinmeyen gözü dönmüş evlat, bıçağı babasının vücudunun çeşitli yerlerine sapladı.

S.B., öldürdüğü babasının cesedinin başında sabaha kadar bekledikten sonra karakola gidip, "Ben babamı bıçakla keserek öldürdüm" diyerek teslim oldu.

Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olan zanlının verdiği bilgiler doğrultusunda olayın yaşandığı eve giden güvenlik güçleri, 49 yaşındaki M.F.B.’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışması sonrası M.F.B.’nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.