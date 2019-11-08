MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriUyuyan babasının boğazını keserek öldürdü, sabah karakola gidip teslim oldu
08.11.2019 - 12:32 | | İHA

Uyuyan babasının boğazını keserek öldürdü, sabah karakola gidip teslim oldu

Diyarbakır’da cani evlat, 49 yaşındaki babasını gece uyurken boğazını kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Gözü dönmüş evlat, cesedin başında sabaha kadar bekledikten sonra karakola gidip, "Ben babamı bıçakla keserek öldürdüm" diyerek teslim oldu.

Uyuyan babasının boğazını keserek öldürdü, sabah karakola gidip teslim oldu

Olay, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki S.B., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı akşam saatlerinde babası M.F.B ile tartıştı. Gece yarısı babasının uyumasını bekleyen S.B., eline aldığı bıçakla uykudaki babasının boğazını kesti. Bununla da yetinmeyen gözü dönmüş evlat, bıçağı babasının vücudunun çeşitli yerlerine sapladı.

S.B., öldürdüğü babasının cesedinin başında sabaha kadar bekledikten sonra karakola gidip, "Ben babamı bıçakla keserek öldürdüm" diyerek teslim oldu.

Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olan zanlının verdiği bilgiler doğrultusunda olayın yaşandığı eve giden güvenlik güçleri, 49 yaşındaki M.F.B.’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışması sonrası M.F.B.’nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Yatağın içinden çıkanlar şoke etti!İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik olarak son 1 ayda gerçekleştirilen 12 ayrı operasyonda 300 kilo eroin ele geçirildi. 30 zehir tacirinin yakalandığı operasyonlarda şebeke elebaşlarına yönelik bu sabah düzenlenen baskında ise bir uyuşturucu baronu ve 6 yardımcısı yakalanarak gözaltına alındı. Bir TIR parkında dedektör köpekler eşliğinde yapılan kazıda ise polis kazdıkça zehir ele geçirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Namaz nasıl kılınır? Namaz kılarken nasıl niyet edilir?

Namaz nasıl kılınır? Namaz kılarken nasıl niyet edilir?

Erkek öğrenci yurt görevlisinin cinsel istismarına uğradı!

Erkek öğrenci yurt görevlisinin cinsel istismarına uğradı!

Mevlid Kandili ibadetleri | Mevlid Kandilinde neler yapılır, nasıl değerlendirilir?

Mevlid Kandili ibadetleri | Mevlid Kandilinde neler yapılır, nasıl değerlendirilir?

Son dakika... Rusya ile 3. ortak devriye tamamlandı!

Son dakika... Rusya ile 3. ortak devriye tamamlandı!

Sıradaki Haber