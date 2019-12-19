Uyuz direniyor!

Yurt genelinde geçen yıllara göre ‘uyuz’ vakalarında büyük artış yaşanıyor. Uyuz etkeni olan böcek ya da akarın tedavi için kullanılan ilaçlara karşı dirençli olduğunu belirten Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emine Derviş şunları söyledi:



Yurt genelinde geçen yıllara göre ‘uyuz’ vakalarında büyük artış yaşanıyor. Uyuz etkeni olan böcek ya da akarın tedavi için kullanılan ilaçlara karşı dirençli olduğunu belirten Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emine Derviş şunları söyledi:“Önceden 3 hasta geliyorsa şimdi 7-8 hasta geliyor. İnsanların toplu kullanılan eşyalar, paylaşımlar konusunda dikkat etmesi gerekebiliyor. Türkiye’de uyuz tedavisinde kullanılan 2 tane ilaç var. Bu ilaçlarla tedavide geçmişteki kadar başarılı sonuçlar elde edemiyoruz. Tedavinin başarılı olması için bu ilaçları biraz daha uzun süre kullanmak gerekiyor. Tedavi başarısı için birinci kural, ilaçların düzgün kullanılması. Uyuz akarlarının ilaçlara karşı bir direnç geliştirdiğine dair çalışmalar var. Yeni ilaçların çalışılması gerekecek çünkü, uyuzun yurt dışındaki ilaçlara da bir direnç geliştirdiğini biliyoruz.”



İlaç sıkıntısı yok



Uyuz hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçların bulunamadığına yönelik iddialar hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: “İlaç Takip Sistemi verilerine göre, halk arasında uyuz olarak bilinen scabies enfestasyonu için kullanılan ilaçların mevcut stokları şu şekildedir. 56 bin 736 kutu deri kremi, 133 bin 467 kutu losyon, 178 bin 691 kutu şampuan olmak üzere toplam 368 bin 894 kutu ilaç mevcuttur. Stoklarda ihtiyacı karşılayabilecek miktarda ürün mevcuttur, herhangi bir ilaç sıkıntısı söz konusu değildir. Mevcut stok ve üretim miktarları, önümüzdeki dönemde de bir sıkıntı yaşanmayacağını göstermektedir.”