‘Uyuz salgını var ve ilacı tükendi’

Yurt genelinde geçen yıllara göre hastanelere yapılan ‘uyuz vakası’ başvurularında büyük artış olduğu belirtildi. Hastalığın salgın haline dönüştüğünü kaydeden Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, “Uyuz şikayetiyle polikliniklere başvuruda çok fazla artış var. Dermatoloji uzmanları bizi arayarak, ‘Eskisine göre çok fazla uyuz vakası geliyor. Tedaviye de çok dirençliler’ diyorlar. Uyuza parazitler yol açıyor. Parazitler deriye bulaştıktan 2-3 hafta sonra şiddetli kaşıntıya neden oluyor. Bu kaşıntının en önemli özelliği gece artış göstermesi, sıcak banyo ve duş ile şiddetlenmesidir” dedi.



Belirtisi, kaşıntı



Çalıkoğlu, “Kaşıntıdan en sık etkilenen bölgeler el parmak araları, el bileğinin iç yüzü, koltuk altları, kulak arkaları, bel bölgesi, ayak bilekleri, ayaklar, kalçalar, kadınlarda meme uçları ve erkeklerde cinsel bölgedir. Yetişkin insanlarda saçlı deri etkilenmezken çocuklarda saçlı deri de etkilenebilir. Uyuz hastalığının en önemli belirtisi deri içerisinde kazdıkları tünellerin görülmesidir. Bazen bu tünellerin sonunda küçük su toplayan kabarcıklar görülür. Bazı hastalarda hiçbir deri bulgusu olmadan kuru kaşıntıya neden olabilir. Bu hastalarda uyuzu düşündüren en önemli bulgu, gece kaşıntının artması, kaşıntı haplarına yanıt alınmaması ve ailede kaşıntı olmasıdır” bilgilerini verdi.



‘Biz ilaç hazırlıyoruz’



İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu: “Göçmenlerin yaşadığı ilçelerde hastalık daha çok görülüyor. İlaç firmaları, uyuz artışını öngörmedikleri için ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Birçok ilaç piyasada yok. Önceden 100 kutu ilaç talep edilirken şimdi 500 kutu talep var. Hazır ilaçlar bulunmadığı için de bizim hazırladığımız ilaçlar doktorlar tarafından öneriliyor. Ama ilaç tedavide tek başına çözüm değil. Kökünü kurutmak gerekiyor. Bunun da başlıca şartı, hijyen. Hasta iyileşse bile, evdeki yorgan, giysi ve benzeri şeyler kaynar suyla yıkanmazsa uyuz ortadan kalkmaz.”



Nasıl bulaşıyor?



Parazitlerin insandan insana aynı yatakta yatmak veya ele ele tutuşmak gibi yakın temasla bulaşabileceğini dile getiren Prof. Dr. Çalıkoğlu, uyuz hastalığının tedavisine ilişkin de şunları söyledi: “Tedavi kişinin yaşına, bağışıklık sisteminin durumuna göre değişkenlik gösterir. Etkili bir tedavi için sadece hastanın değil, özellikle hastanın yakın temas ettiği tüm aile bireylerinin tedavisi şarttır. Giysilerin değiştirilmesi, yeni veya kaynatılmış giysilerin giyilmesi, çarşafların değiştirilmesi de önem arz ediyor. Krem ve karışımlar ile düzelmeyen hastalarda bazı hapların kullanılması gerekebiliyor. Etkili bir tedavi için bu hapların endikasyon kapsamına alınması lazım.”