Uzan Grubu'ndan ''kara para'' savunması!

09:20





Uzan Grubu adına açıklama yapan avukat, ''Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Engin Akçakoca, 'kara para emaresi var' sözünü, kanıtları ve belgeleriyle adaletin ve kamuoyunun önünde açıklamak zorundadır'' dedi.

Avukat, yaptığı yazılı açıklamada, ''Uzan Ailesi'nin varlığından rahatsız olan bütün kişi ve grupların yardımlaşarak hazırladıkları girişimler bir bir yerine getiriliyor ve aslı olmayan birçok hayali çirkinlik, Uzan Ailesi'ne maledilmeye çalışılıyor'' ifadesini kullandı.

''Aile fertlerine ait kuruluşlarda çalışan onbinlerce insanın, atılan iftira ve yapılan çağdışı muameleler altında ezilerek sokakta kalma tehlikesiyle baş başa bırakıldığını'' savunan avukat, şu görüşlere yer verdi:

''Türkiye'nin en karlı şirketlerine sahip olan, istihdam yaratmada ve vergide Türkiye devlerinden olan Uzan'a, son olarak da BDDK Başkanı Engin Akçakoca ve arkadaşları aracılığıyla 'kara para emaresi var' lekesi sürülmeye ve karası çalınmaya çalışılmaktadır. BDDK ya da devletin başka bir organı, sanki bazı evrak talep etmiş ve o evrak kendilerine verilmemiş gibi, o evrakı zorla alıyor görüntüsü yaratmaktadırlar. Şirketlerin demirbaş kayıtlarını, bilançolarını, pay defterlerini, hissedarlık belgelerini talep etmenin yolu, o kuruluşlara polis baskını yaptırmayı mı gerektirir? Elbette hayır, ama bu şekil ve görüntü, bunu yapanların ve yaptıranların amaçlarına elbette daha uygundur.'' Engin Akçakoca ve arkadaşlarının bilerek ya da bilmeyerek Türkiye'de çağdışı gelişmelerin yaşanmasına neden olduklarını öne süren avukat, ''BDDK Başkanı Engin Akçakoca, 'kara para emaresi var' sözünü, kanıtları ve belgeleriyle adaletin ve kamuoyunun önünde açıklamak zorundadır'' dedi.

BDDK bünyesindeki Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçen İmar Bankası'nın eski yöneticileri hakkında Şişli Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen ''Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun'' kapsamında yürütülen soruşturmada, Kemal Uzan'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin mal varlıklarına ay başında ihtiyati tedbir koyan Şişli 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Uzan Grubu'na bağlı şirketlerde tespit yapılması amacıyla polise yazı göndermişti.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Şube Müdürlüğü'ne bağlı 50 ekip, Uzanlara ait olan ve merkezi İstanbul'da bulunan şirketlerde, mal varlığının tespiti amacıyla inceleme başlatmıştı.