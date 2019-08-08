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08.08.2019 - 07:55| ANKARA Milliyet

Uzay Ajansı Başkanlığı’na atama

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Uzay Ajansı Başkanlığı’na atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Prof. Dr. Yurdanur Tulunay, Prof. Dr. Sacit Özdemir, Doç. Dr. Lokman Kuzu, Dr. Ahmed Halid Akgiray, Cenk Şen ve Murat İkinci getirildi. 

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