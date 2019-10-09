Uzaya gidecekti, mahkemeye gitti!

Uzaya gidecek ilk Türk olmak için yıllardır uğraş veren Ahu Aysal beklemekten sıkıldı. Turizmci Ahu Aysal, 2008 yılında uzay turizmi amacıyla Hollanda'da kurulan Space Expeditions (XCOR) adlı şirketinden 100 bin dolar ödeyerek bilet almıştı.

Ancak şirket projenin 2017'ye ertelendiğini açıklamıştı. Ses seda çıkmayınca Aysal, avukatlarını devreye soktu. Ahu Aysal, iki ay önce uzay şirketine dava açtığını açıkladı. Aysal, "Tek umudum parayı geri almak. Hatta avukatlarıma 'davayı kazanın yarısı sizin' dedim. Çok istemiştim ama kısmet değilmiş. Turizmci arkadaşıma güvenmiştim" dedi. (Yeniasır)