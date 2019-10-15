15.10.2019 - 10:33 | | DHA
Üzerinden TIR geçen simitçinin bacaÄŸÄ± koptu!
Aksarayâ€™da elinde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± tepsiyle simit satan Alican KÄ±lÄ±Ã§'a (45), yaya geÃ§idinde TIR Ã§arptÄ±. SaÄŸ bacaÄŸÄ± diz Ã¼stÃ¼nden kopan KÄ±lÄ±Ã§, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â
Kaza, saat 08.00 sÄ±ralarÄ±nda Yeni Sanayi Mahallesi giriÅŸinde meydana geldi. Elindeki tepsiyle sanayi sitesinde simit satan Alican KÄ±lÄ±Ã§, yaya geÃ§idinden yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§mek istedi. Ancak KÄ±lÄ±Ã§'a, Mustafa Solmaz (24) yÃ¶netimindeki 31 SM 190 tahta yÃ¼klÃ¼ TIR, Ã§arptÄ±. TIR'Ä±n altÄ±nda kalan KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n saÄŸ bacaÄŸÄ± diz Ã¼stÃ¼nden koptu.
AÄŸÄ±r yaralÄ± olarak Aksaray EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Alican KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n hayati tehlikesinin devam ettiÄŸi bildirildi.
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PlakayÄ± kapattÄ±lar ama yüzlerini kapatmayÄ± unuttularÄ°stanbul BayrampaÅŸaâ€™da plakalarÄ± "Evleniyoruz" yazÄ±sÄ±yla kapatÄ±lmÄ±ÅŸ gelin arabasÄ± görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 ÅŸüpheli polis tarafÄ±ndan yakalandÄ±. Åžüpheliler, güvenlik kamerasÄ±nÄ± inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçÄ±lardan birini tanÄ±masÄ±yla ele geçirildi. Soygun anlarÄ± güvenlik kameralarÄ± tarafÄ±ndan görüntülendi.