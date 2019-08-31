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31.08.2019 - 15:40| DHA

Üzerlerine araç devrilmişti! Anne toprağa verildi

Tokat’ta, yolda yürürken kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın savrularak üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Anne Yıldız Uzunoğlu (45) son yolculuğuna uğurlanırken, ağır yaralanan kızı Berfin Reyyan Uzunoğlu'nun (11) hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Üzerlerine araç devrilmişti! Anne toprağa verildi

Kaza, dün akşam saatlerinde, Karşıyaka Mahallesi İbni Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Adem Ekiz yönetimindeki 60 BE 540 plaka hafif ticari araç ile Kasım Türkmen'in kullandığı 60 ABC 451 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen Yıldız Uzunoğlu ile kızı Berfin Reyyan Uzunoğlu'nun üzerine devrildi. Yıldız Uzunoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Berfin Reyyan ağır yaralandı.

Kazada ayrıca, sürücü Adem Ekiz ile birlikte her iki araçta bulunan Ömer Faruk Armağan (27), Gökçe Tokel (27), Osman Taş (27) Ramazan San Sarkan (21) ve Gözde Öztaş Arslan (27) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Hayatını kaybeden evli ve 3 annesi Yıldız Uzunoğlu'nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Uzunoğlu için kent merkezinde Ali Paşa Cami'sinde öğle namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Cami avlusunda Murat Uzunoğlu, eşinin tabuta sarılarak son kez öptü. Cenaze namazına AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Aslan, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Dursun Sansar ve vatandaşlar katıldı. Kazada ağır yaralanan Berfin Reyyan Uzunoğlu'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Ayrıca kazada gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Kasım Türkmen ve hafif ticari araç sürücüsü Adem Ekiz emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

 

 

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