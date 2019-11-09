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09.11.2019 - 17:50 | | DHA

Uzman çavuş restorandaki kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı

Ankara'da restoranda iki grup arasında çıkan kavga, sokaktan geçen Jandarma Uzman Çavuş M.V.'nin havaya ateş etmesiyle sona erdi.

Uzman çavuş restorandaki kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı

Olay, Kızılay'daki Karanfil Sokak'ta bulunan restoranda meydana geldi. Restoranda yemek yiyen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda taraflar, sandalyelerle birbirlerine girdi.

Sokaktan geçerken kavgayı gören sivil kıyafetli Jandarma Uzman Çavuş M.V., silahını çıkararak havaya ateş açtı. Silah sesini duyan taraflar, kavgayı bırakıp, restorandan çıkarak kaçtı. Güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıyan olayla ilgili polis ekipleri restoranda inceleme yaptı. Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Uzman çavuş restorandaki kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı

Uyuşturucu paylaşma kavgası ölümle bittiDenizli’de iddialara göre, uyuşturucu paylaşma mevzusu yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan bir şahıs hayatını kaybetti. Katil zanlısı olduğu iddia edilen Umut Y., isimli şahıs ise polis tarafından alınırken, olayla ilgili kavga esnasında evde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
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Uzman çavuş restorandaki kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı

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