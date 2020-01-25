Uzmanlar değerlendirdi: Yok böyle bir şey

Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram: “Orada timüs bezleri var ama genel bağışıklığımız için çok da kritik bir organ değil. Hele oraya 40 defa vurunca harekete geçiyor demek bilmiyorum gerçekten. Öyle bir şey yok. Ben göğüs hastalıkları uzmanıyım, çok sayıda solunum enfeksiyonlu ya da gripli hasta görürüz. Bugüne kadar ne hastalığın işleyişinde ne mekanizmasında ne tedavisinde ne de hastalıkla ilgili böyle bir ifadeye rastlamadım.”

Hacettepe Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Ali Fuat Kalyoncu: “Hiç böyle bir şey duymadım, saçmasapan bir şey. Böyle şeylerin üzerinde durmayın. Bir şey olsa ben duyarım, bilirim. Böyle şeylerle uğraşmayın.”

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Bilhun Gemicioğlu: “Ben böyle bir şey bilmiyorum. Benim bildiğim böyle bir yöntem yok.”

Prof. Dr. Firuz Çelikoğlu: “Ben böyle bir şeyi hiç duymadım.”