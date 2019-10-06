06.10.2019 - 07:50 |
Üzmez’den imza günü
Milliyet ve Cadde yazarlarından Süreyya Üzmez, ‘Lezzetin Rotası’ adını verdiği kitabının imza günü için, bugün 5. Uluslararası Armada Sanat Festivali kapsamında sevenleriyle buluşacak.
Başarılı çalışmalarıyla Çanakkale’de bir sokağa adı verilen Üzmez, D&R’da düzenlenecek söyleşi ve imza gününde sizleri bekliyor.
Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.