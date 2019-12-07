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07.12.2019 - 13:56 |

Uzun süre bekletmişlerdi! Sebebi belli oldu...

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un adliyede uzun süre beklemesinin sebebi belli oldu

Uzun süre bekletmişlerdi! Sebebi belli oldu...

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandıktan sonra önce Ordu’daki cezaevine konulması gündeme geldi. Ancak Ordu’daki cezaevinde Ceren’in bazı yakınlarının da görev yaptığı anlaşılınca Arduç’un Şırnak’taki T tipi cezaevine gönderilmesi kararı çıktı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Şırnak’taki cezaevi yönetimi, cezaevinde daha önce bu tür suçlulara saldırmaktan sabıkalı mahkumların bulunduğunu, Arduç’un Şırnak’a naklinin bu nedenle sakıncalı olabileceğini bildirdi.

Bunun üzerine Arduç için başka bir cezaevi belirlendi. Arduç dün sabah Van’daki yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi. Bu süreç nedeniyle Arduç’un adliyeden çıkarılması da gecikti.

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