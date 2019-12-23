MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Uzungöl'de gerginlik! Yıkım başladı
ABONE OL
23.12.2019 - 08:19 | | DHA

Uzungöl'de gerginlik! Yıkım başladı

Gece boyu süren gerginliğin ardından Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Uzungöl'de gerginlik! Yıkım başladı
Uzungöl'de gerginlik! Yıkım başladı
Uzungöl'de gerginlik! Yıkım başladı
Uzungöl'de gerginlik! Yıkım başladı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, imar barışına aykırı 112 kaçak yapıdan 95'i için yıkım, 17'si için de traşlanması yönünde karar alındı. Ekipler, bu yapılarla ilgili alınan kararı uygulamak için dün gece yarısı harekete geçti. Yıkım ekipleri jandarma eşliğinde Uzungöl'e doğru yola çıktı. Ekiplerin yola çıktığını haber alan vatandaşlar, araçları ile barikat kurarak yolu ulaşıma kapattı. Ekiplerin geçişine izin vermeyen vatandaşlara polis TOMA ile su sıkarak müdahale etti. Güvenlik güçleri ile yıkım ekiplerini engelleme çalışan vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. 

Gece saatlerinde yaşanan gerginliğin ardından çok sayıda jandarma ekibinin geniş güvenlik önlemleri altında sabahın ilk ışıklarıyla ekipler hareke geçti. Ekipler, belirlenen kaçak yapıları, iş makineleri eşliğinde yıkmaya başladı.

Uzungölde gerginlik Yıkım başladı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Trabzon Valiliği, Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımına ilişkin yazılı açıklamda bulundu. Açıklamada, "Çaykara ilçesi; Uzungöl bölgesinde yıkım kararı verilen  48 yapı tamamen, 17 yapı ise kat eksiltmesi şeklinde olmak üzere toplam 65 yapının 23 Aralık 2019 günü saat 06.00 itibariyle yıkımına başlandı" denildi.


Uzungölde gerginlik Yıkım başladı

Uzungölde gerginlik Yıkım başladı

Uzungölde gerginlik Yıkım başladı

 Yaşanan olaylarla ilgili, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

5 kişiyi öldürmüştü! 'Yazları içime cin girmiş gibi oluyorum'

5 kişiyi öldürmüştü! 'Yazları içime cin girmiş gibi oluyorum'

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 8 gün sonra zam geliyor...

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 8 gün sonra zam geliyor...

Evdeki kameranın şifresini kırıp dehşeti yaşattı!

Evdeki kameranın şifresini kırıp dehşeti yaşattı!

Japonya'da okul bıraktıran yeni 'akım': Futoko

Japonya'da okul bıraktıran yeni 'akım': Futoko

Sıradaki Haber