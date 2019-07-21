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21.07.2019 - 16:39| AA

Uzungöl'de Iraklı turistlere tepki gösteren kişi hakkında inceleme

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de, Irak'tan gelen bazı turistler ile vatandaşlar arasında yaşanan gerginlikle ilgili olarak, Iraklı turistlere tepki gösteren kişi hakkında inceleme başlatıldı.

Uzungöl'de Iraklı turistlere tepki gösteren kişi hakkında inceleme

Alınan bilgiye göre, Çaykara ilçesindeki Uzungöl Mahallesi'nde, "Kürdistan" yazılı atkıyla fotoğraf çektiren 9 Irak vatandaşına tepki gösteren kişi hakkında, Çaykara Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme başlatıldı.

Iraklı turistlerin elindeki atkıyı alarak tepki gösteren vatandaşın kimliği tespit edilerek ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kuzey Irak'tan gezi amacıyla, 18 Temmuz'da Çaykara ilçesi Uzungöl Mahallesi'ne gelen gruptan 9 kişinin "Kürdistan" yazılı atkı ile fotoğraf çektirmeleri esnasında, yöre halkı tarafından gruba tepki gösterilmesi sonucu kısa süreli arbede yaşanmıştı.

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