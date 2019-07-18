MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemUzungöl'de 'Kürdistan' yazılı atkıyla fotoğraf çektiren turistler sınır dışı ediliyor
18.07.2019 - 22:37| AA

Uzungöl'de 'Kürdistan' yazılı atkıyla fotoğraf çektiren turistler sınır dışı ediliyor

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Çaykara ilçesindeki Uzungöl Mahallesi'nde, "Kürdistan" yazan atkı ile fotograf çektiren ve gerginliğe neden olan 9 Irak uyruklunun sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildiğini bildirdi

Uzungöl'de 'Kürdistan' yazılı atkıyla fotoğraf çektiren turistler sınır dışı ediliyor

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Uzungöl'de "Kürdistan" yazılı atkı ile fotoğraf çektiren 9 Irak vatandaşının sınır dışı edileceği bildirildi

Açıklamada, "Kuzey Irak’tan gezi amacıyla, Çaykara ilçesi Uzungöl Mahallesi'ne gelen gruptan 9 kişinin 'Kürdistan' yazılı atkı ile fotoğraf çektirmeleri nedeniyle çıkan olayla ilgili soruşturma sonunda ifadeleri alınan şahıslar, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi." ifadesine yer verildi.

Çaykara ilçesi Uzungöl Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde, Kuzey Irak'tan Trabzon'a gezi amacıyla gelen 50 kişilik Irak uyruklunun yer aldığı gruptan 9 kişinin üzerinde "Kürdistan" yazılı atkı ile fotoğraf çektirdikleri sırada yöre halkı tarafından kendilerine tepki gösterildi.

Kısa süreli arbedenin ardından olayla ilgili Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meyhanede silahlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı

Meyhanede silahlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı

Son günlerde gelen ihbarlar üzerine harekete geçtiler! Başkentte dev operasyon

Son günlerde gelen ihbarlar üzerine harekete geçtiler! Başkentte dev operasyon

YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS tercihi nasıl yapılır?

YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 YKS tercihi nasıl yapılır?

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdüler

Sıradaki Haber