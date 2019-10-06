MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemVahşet! Eşini ve kızını öldürdü
06.10.2019 - 23:05 | | İHA

Vahşet! Eşini ve kızını öldürdü

Ağrı’nın Patnos ilçesinde bir kişi, eşi ve kızını silahla vurarak öldürdü.

Vahşet! Eşini ve kızını öldürdü

Edinilen bilgilere göre olay, Patnos ilçesine bağlı Değirmendüzü köyünde akşam saat 18.00 sularında meydana geldi. İkinci evliliğini yapan B.S. (55) adlı şahıs, daha önce ikinci evliliği yaptığı için aralarında anlaşmazlık bulunan ilk eşi S.S. (50) ile tartışmaya başladı.

Tartışma esnasında B.S., belinde taşıdığı silahla eşini vurdu. Daha sonra olay esnasında araya girmeye çalışan ve evli olduğu öğrenilen kızı K.K.’yı da (32) aynı silahla vurup olay yerinden kaçtı.

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine köye gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Vahşet Eşini ve kızını öldürdü

Şanlıurfa'da katliam gibi kazaŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin koyun sürüne çarpması sonucu otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, sürüden 40 koyun telef oldu
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elimi Bırakma 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Azra bu kez...

Elimi Bırakma 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Azra bu kez...

Aşk Ağlatır 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aşk Ağlatır 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Feci görüntüler var! Onlarcası telef oldu

Feci görüntüler var! Onlarcası telef oldu

Vahşet! Eşini ve kızını öldürdü

Vahşet! Eşini ve kızını öldürdü

Sıradaki Haber