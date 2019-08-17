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17.08.2019 - 21:58| AA

Vahşi cinayette sır perdesi aralanıyor! 2 kişi gözaltında

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde boğazı kesilmiş halde erkek cesedi bulunması ile ilgili Afgan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Vahşi cinayette sır perdesi aralanıyor! 2 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekiplerince yürütülen çalışmada cesedin Afgan uyruklu Zamer Zazai'ye ait olduğu ve boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Soruşturma kapsamında olaya karıştıkları iddiasıyla aranan Afganistanlı 2 kişinin yakalanması için Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Vahşi cinayette sır perdesi aralanıyor 2 kişi gözaltında

Yakalanan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Göynük Deresi kenarında dün erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirmişti.

 

 

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