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10.09.2019 - 18:36

"Vak The Rock", "No Problem" ve "Agannaga Rüşvet" hangi müzik grubunun albümleridir? 10 Eylül Hadi ipucu sorusu

Online bilgi yarışması Hadi'nin 20:30'da oynanacak müzik gecesi konseptinde günün sorusu ülkemizin en önemli müzik gruplarından birine ilişkin soruldu. Peki büyük bir merakla araştırılan "Vak The Rock", "No Problem" ve "Agannaga Rüşvet" hangi müzik grubunun albümleridir?

"Vak The Rock", "No Problem" ve "Agannaga Rüşvet" hangi müzik grubunun albümleridir? 10 Eylül Hadi ipucu sorusu

Son zamanların en sevilen online bilgi yarışması Hadi'de, günün ipucu sorusu yayımlandı. Ülkemizin en ünlü müzik gruplarından biri ile ilgili sorulan sorunun cevabını derledik. İşte Hadi 10 Eylül ipucu sorusu...

SORU

"Vak The Rock", "No Problem" ve "Agannaga Rüşvet" hangi müzik grubunun albümleridir?

CEVAP

MFÖ

Mazhar Fuat Özkan, kısaca MFÖ, Türk pop ve rock müzik grubu. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur’dan oluşmaktadır. 1984 yılında çıkardıkları Ele Güne Karşı Yapayalnız ile müzik hayatlarına başlayan grup, bu albümdeki "Ele Güne Karşı", "Güllerin İçinden", "Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da", "Yalnızlık Ömür Boyu" gibi şarkılarla dikkat çekti. 1985 ve 1988 yıllarında sırasıyla "Diday Diday Day" ve "Sufi" şarkılarıyla Türkiye'yi Eurovision şarkı yarışmasında temsil etmişlerdir.

Özbek kadını öldüren zanlı: "Hapisten çıkınca eve almadı, vurdum"Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, birahanede çalışan Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdikarimova'yı (24), pompalı tüfekle vurarak öldüren Vedat Kuru (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kuru'nun emniyetteki ifadesinde "Cezaevinden çıktıktan sonra evine gittim, beni evine almadı. Beni istemediğini söyledi. Ben de pompalı tüfekle bara gittim ve vurdum" dediği öğrenildi.
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