"Vak The Rock", "No Problem" ve "Agannaga Rüşvet" hangi müzik grubunun albümleridir? 10 Eylül Hadi ipucu sorusu

Son zamanların en sevilen online bilgi yarışması Hadi'de, günün ipucu sorusu yayımlandı. Ülkemizin en ünlü müzik gruplarından biri ile ilgili sorulan sorunun cevabını derledik. İşte Hadi 10 Eylül ipucu sorusu...



SORU



"Vak The Rock", "No Problem" ve "Agannaga Rüşvet" hangi müzik grubunun albümleridir?



CEVAP



MFÖ



Mazhar Fuat Özkan, kısaca MFÖ, Türk pop ve rock müzik grubu. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur’dan oluşmaktadır. 1984 yılında çıkardıkları Ele Güne Karşı Yapayalnız ile müzik hayatlarına başlayan grup, bu albümdeki "Ele Güne Karşı", "Güllerin İçinden", "Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da", "Yalnızlık Ömür Boyu" gibi şarkılarla dikkat çekti. 1985 ve 1988 yıllarında sırasıyla "Diday Diday Day" ve "Sufi" şarkılarıyla Türkiye'yi Eurovision şarkı yarışmasında temsil etmişlerdir.