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23.12.2019 - 17:14 |

Vakıfbank Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonu

Kullanıcılar Vakıfbank Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonunu sorguluyor. Peki Vakıfbank Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonu nedir? Nereden ulaşılır? Detayları haberimizde...

Vakıfbank Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonu

Ülkemizin kamu bankalarından bir tanesi olarak faaliyetlerini sürdüren Vakıfbank, bugün çok sayıda kişiye hizmet vermektedir. Bankanın müşterisi olarak telefon bankacılığı kapsamında müşteri hizmetlerini arayarak işlem yapmak isteyen kişiler, sesli komut sisteminin menüleri arasında kaybolmadan direkt olarak müşteri temsilcisine bağlanmak, yapmak istediği işlemi müşteri temsilcisine iletmek istiyor.

Şifre alma, şifre değiştirme, para transferi, kredi başvurusu, kayıp-çalıntı bildirimi gibi işlemlerini müşteri temsilcisi ile iletişime geçerek gerçekleştirmek isteyen müşteriler için Vakıfbank müşteri hizmetlerine direkt bağlanmanın yolunu anlattık.

VAKIFBANK MÜŞTERİ TEMSİLCİSİNE DİREKT BAĞLANMAK İÇİN BU ADIMLARI TAKİP EDİN

İlk olarak bankanın müşteri hizmetleri numarası olan 0 850 222 0 724'ü aramanız gerekiyor. Ardından kimlik doğrulama işlemi için birtakım bilgileri telefon numaralarını tuşlayarak sesli komut sistemine iletmeniz gerekiyor. Kimlik doğrulama işleminin ardından sizi karşılayan menüde 2'yi tuşlayın. Sinyal sesinin ardından tekrardan 2'yi tuşlayın.

Ardından 7'yi tuşlayarak müşteri temsilcisi ile iletişime geçebilir, yapmak istediğiniz işlemi temsilciye iletebilirsiniz.

 

Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.
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