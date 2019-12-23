MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Vakıflar Genel Müdürlüğü 10 işçi alacak
ABONE OL
23.12.2019 - 06:30 | | AA

Vakıflar Genel Müdürlüğü 10 işçi alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü 10 işçi istihdam edecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 10 işçi alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İstanbul Vakıflar 1.Bölge  Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla  "sürekli işçi" kadrolarına alım yapılacak.

Buna göre, 1 gıda teknikeri, 1 makine bakım onarım teknisyeni, 1  elektrikçi, 1 forklift operatörü, 2 kasap ve 4 temizlik  görevlisi olmak üzere  toplam 10 işçi alımı gerçekleştirilecek.

Başvuruda bulunacakların 18 yaşını doldurmuş olması, affa uğramış olsa  bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine  karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve  casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni  kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat  karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık  suçlarından mahkum olmaması, kamu haklarından mahrum bulunmaması gerekiyor.

Başvurular İŞKUR'un internet sitesi üzerinden 23-27 Aralık'ta  yapılacak.

İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından KPSS puanına göre  alım yapılacak gıda teknikeri hariç diğer bölümlerden açık iş sayısının 4 katı  kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile  belirlenecek.

Milliyet'te Gündem 23.12.201923.12.2019
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uzungöl'de gerginlik! Yıkım başladı

Uzungöl'de gerginlik! Yıkım başladı

65 yaş aylığına zam müjdesi!

65 yaş aylığına zam müjdesi!

Bu alet insanları delirtiyor!

Bu alet insanları delirtiyor!

Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?

Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?

Sıradaki Haber