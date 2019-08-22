MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemValilik uyardı! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
22.08.2019 - 20:26| İHA/AA

Valilik uyardı! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir

Ordu Valiliği’nden yapılan meteorolojik uyarıda, bazı ilçelere metrekareye 100 kilograma kadar yağış düşebileceği belirtildi.

Valilik uyardı! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir

Yapılan açıklamada, Ordu genelinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saat 23.00 ile yarın öğlen saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, “Yağışların, Altınordu ilçesinin batısı, Ünye, Fatsa, Perşembe, İkizce, Çaybaşı bölgelerinde etkisini arttırarak, çok kuvvetli (75-100 kilogram) olması tahmin edilmektedir. Yağışlarla birlikte görülmesi beklenen ani su baskını, dolu ve yıldırım hadisesine karşı dikkatli olması gerekmektedir” uyarısında bulunuldu.

METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ

Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun il genelinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Samsun'un doğusu (Terme, Çarşamba, Salıpazarı), Ordu ve Giresun il genelinde bugün akşam saatlerinden itibaren yarın saat 18.00'e kadar aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
3 il için çok kuvvetli yağış uyarısı
Korku dolu anlar! 2 çocuğuyla yola savrulduAntalya'nın Alanya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla attı. Kazada otomobili kullanan anne ve 2 çocuğu ile yanlarında bulunan 1 kişi, yola savrularak, yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu (22 Ağustos MPİ Süper Loto sonuç sorgulama ekranı)

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu (22 Ağustos MPİ Süper Loto sonuç sorgulama ekranı)

Sıcak gelişme! Bakanlık duyurdu: 4 terörist teslim oldu

Sıcak gelişme! Bakanlık duyurdu: 4 terörist teslim oldu

Valilik uyardı! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir

Valilik uyardı! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir

Minibüs beklerken hayatını kaybetti! Acı detay ortaya çıktı

Minibüs beklerken hayatını kaybetti! Acı detay ortaya çıktı

Sıradaki Haber