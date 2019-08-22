Valilik uyardı! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir

Yapılan açıklamada, Ordu genelinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saat 23.00 ile yarın öğlen saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, “Yağışların, Altınordu ilçesinin batısı, Ünye, Fatsa, Perşembe, İkizce, Çaybaşı bölgelerinde etkisini arttırarak, çok kuvvetli (75-100 kilogram) olması tahmin edilmektedir. Yağışlarla birlikte görülmesi beklenen ani su baskını, dolu ve yıldırım hadisesine karşı dikkatli olması gerekmektedir” uyarısında bulunuldu.

METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ

Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun il genelinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Samsun'un doğusu (Terme, Çarşamba, Salıpazarı), Ordu ve Giresun il genelinde bugün akşam saatlerinden itibaren yarın saat 18.00'e kadar aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.