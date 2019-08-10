Valizin iÃ§inden Ã§Ä±ktÄ± Åžoke olacaksÄ±nÄ±z

Olay, 7 AÄŸustos Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼, Antalya ÅžehirlerarasÄ± OtobÃ¼s Terminali'nde meydana geldi. Antalya ÅžehirlerarasÄ± OtobÃ¼s Terminali'nde, bir valiz polisin dikkatini Ã§ekti. Bunun Ã¼zerine valizi inceleyen polis, iÃ§inde yÄ±lanÂ olduÄŸunu tespit etti. Polisin haber vermesi Ã¼zerine olay yerine TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ 6'ncÄ± BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± Antalya Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ merkez ekipleri geldi. Ekiplerin yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede hayvanÄ±nÂ 2,20 metre uzunluÄŸunda boa yÄ±lanÄ± olduÄŸu belirlendi.Â GÃ¶revliler, bir sÃ¼re sonra yÄ±lanÄ± teslim almaya gelen ismi aÃ§Ä±klanmayan kiÅŸinin ifadesine baÅŸvurarak, bu ve benzeri hayvanlarÄ±n beslenmesinin, bulundurulmasÄ±nÄ±n ve satÄ±lmasÄ±nÄ±n yasak olduÄŸu hakkÄ±nda bilgi verdi.

6 BÄ°N 500 TL CEZA

KaÃ§ak yollarla Antalya'ya getirilen boa yÄ±lanÄ±na el konularak Antalya Hayvanat BahÃ§esi'ne yedi emin senedi ile teslim etti. YÄ±lanÄ± almaya gelen kiÅŸi hakkÄ±nda da '4915 sayÄ±lÄ± Kara AvcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Kanununun 18/1 maddesi gereÄŸince 'ticareti yasaklanan yerli ve yabancÄ± hayvanlarÄ± bulundurma' suÃ§undan 6 bin 500 TLÂ para cezasÄ± kesildi.

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