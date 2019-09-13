Valizinden kaçak pırlanta çıktı

Yolcunun valizinde 9 poşet içerisinde değerli taşlar bulundu. Kaçak olarak yurda sokulmaya çalışıldığı belirlenen 69.57 gram ağırlığındaki taşların pırlanta olduğu ve piyasa değerinin 500 bin lira tutarında olduğu belirlendi. Yahya D., savcılıkça serbest bırakıldı.



