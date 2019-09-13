13.09.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul
Valizinden kaçak pırlanta çıktı
İstanbul Havalimanı’ndaki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube’ye bağlı profil uzmanı ekipler, özel bir havayoluna ait uçakla Hindistan’dan gelen Yahya D. isimli yolcuyu şüphe üzerine durdurdu.
Yolcunun valizinde 9 poşet içerisinde değerli taşlar bulundu. Kaçak olarak yurda sokulmaya çalışıldığı belirlenen 69.57 gram ağırlığındaki taşların pırlanta olduğu ve piyasa değerinin 500 bin lira tutarında olduğu belirlendi. Yahya D., savcılıkça serbest bırakıldı.