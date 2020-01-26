Van depremi şiddeti kaçtı? Van depremi ne zaman oldu? Van depreminde kaç kişi öldü?

23 Ekim 2011 günü meydana gelen Van-Erciş merkezli deprem ve 9 Kasım 2011 günü yaşanan Van-Edremit merkezli deprem; Van ve ilçelerinde çok kuvvetli bir şekilde hissedilmiş olup, bölgenin yapı stoğu nedeniyle yıkıcı hasar yaratmış ve çok sayıda can kaybına yol açmıştır. 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde toplam 644 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1.966 vatandaşımız yaralanmış, 252 vatandaşımız ise enkazlardan sağ olarak kurtarılmıştır.23 Ekim 2011 günü meydana gelen Van-Erciş merkezli deprem ve 9 Kasım 2011 günü yaşanan Van-Edremit merkezli deprem; Van ve ilçelerinde çok kuvvetli bir şekilde hissedilmiş olup, bölgenin yapı stoğu nedeniyle yıkıcı hasar yaratmış ve çok sayıda can kaybına yol açmıştır. 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde toplam 644 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1.966 vatandaşımız yaralanmış, 252 vatandaşımız ise enkazlardan sağ olarak kurtarılmıştır.

VAN DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLMUŞTU?

Van'da meydana gelen ve 25 saniye süren deprem Richter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğündeki deprem, Cumhuriyet tarihi boyunca Anadolu'da meydana gelen en büyük depremlerden biri olarak kayıtlara geçti.



Ölü ve Yaralı Durumu

Hayatını kaybeden Vatandaşımız 644



Yaralanan Vatandaşımız 1.966



Enkazdan sağ kurtulan vatandaşımız 252



Ardarda İki Yıkıcı Deprem ve Artçı Depremler



Başbakanlık AFAD tarafından işletilen Ulusal Sismoloji Gözlem Ağı’nın verilerine göre, deprem sonucu açığa çıkan enerji miktarının oldukça büyük olduğu, 23 Ekim’de ana şokun oluşturduğu enerjinin Hiroşima’ya atılan atom bombasının 33,2 katına, meydana gelen artçılar da hesaba katıldığında, açığa çıkan enerjinin 37 atom bombasına denk olduğu kaydedilmiştir.Ayrıca, depremin birinci haftasında bölgede büyüklüğü 4,0-4,9 arasında değişen deprem sayısı 187, 5’ten büyük olan deprem sayısı ise 13 olmuş, ilk ay içinde bölgede her gün ortalama 180 artçı deprem meydana gelmiştir. Bugüne kadar 11.000’den fazla artçı deprem olmuştur.



Depremin Bilançosu



Van-Erciş merkezli deprem 23 Ekim 2011 Van ve 9 Kasım 2011 günü yaşanan Van-Edremit merkezli depremler bölgenin yapı stoğu nedeniyle yıkıcı hasar yaratmış ve çok sayıda can kaybına yol açmıştır. İlk andan itibaren Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN vatandaşlarımıza ilk andan itibaren destek oldu...Depremin ardından aynı gün; Cumhurbaşkanı Sayın Reecp Tayyip ERDOĞAN çok sayıda Bakanımız ile çalışmaları yerinde görmek ve Vanlı vatandaşlarımıza destek olmak üzere bölgeyi ziyaret etmiştir.



