Van'da 2019'da 54 terörist ikna sonucu teslim oldu

Edremit ilçesindeki bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Bilmez, 2019'da güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyon, asayiş ve güvenlik çalışmalarıyla ilgili rakamları açıkladı.

Turizm açısından kentin iyi bir ivme yakaladığını, sağlanan huzur ve güven ortamı sayesinde turistlerin kentten memnun ayrıldığı bir yılı geride bıraktıklarını belirten Bilmez, halkın her anlamda turistlere sahip çıktığını söyledi.

"İNSAN KAÇAKÇILIĞI YAPAN 597 ORGANİZATÖR YAKALANDI"

Kentte büyük bir sorun haline gelen düzensiz göçmen kaçakçılığına karşı yoğun bir mücadele verdiklerini aktaran Bilmez, "Nisan ayından bu yana ilimizde 83 bin 160 göçmen hakkında işlem yapıldı. Bunların 44 bin 883'ü il ve ilçe merkezlerinde yakalandı. 38 bin 277'si ise sınır bölgesinde yakalanıp geri gönderildi. Bir yıl içinde insan kaçakçılığı yapan 597 organizatör yakalandı, bunların büyük kısmı tutuklandı." diye konuştu.

"53 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

2019'un terörle mücadele konusunda olumlu geçtiğini, halkın bu konuda büyük desteğini aldıklarını ifade eden Bilmez, bu yıl jandarma bölgesinde 2 bin 238 operasyonda ve meydana gelen 238 olayda 53 teröristin etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerinin terörle kararlı bir mücadele yürüttüğünü aktaran Bilmez, şu bilgileri verdi:

"Jandarma ekiplerince 39, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de 15 teröristin, ailelerinin desteğiyle ikna edilerek teslim olması sağlandı. 157 teröristin teslim olması için çalışmalarını sürdüren Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 58 uzun namlulu silah, iki makineli tabanca, 6 tabanca, iki roketatar, 219 el bombası, 28 el yapımı patlayıcı, 156 roketatar mühimmatı, 240 roketatar sevk fişeği, 22 telsiz, 3 kilo 820 gram patlayıcı, 311 tüp, 7 gece görüş dürbünü ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi. Terör olaylarıyla ilgili Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de 792 işlem yapıldı, terör suçundan 158 şüpheli tutuklandı."

"MAALESEF TÜRKİYE REKORU BİZDE"

Güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele konusunda da önemli başarılara imza atarak 6 ton 791 kilo uyuşturucu ele geçirdiğini kaydeden Bilmez, şunları kaydetti:

"Jandarma bölgesinde 715 operasyonda 1 milyon 95 bin kaçak sigara gele geçirildi, bununla ilgili 982 şüpheli gözaltına alındı. Yine jandarma ekiplerince 286 operasyonda 33 kilo 431 gram metamfetamin, 336 kilo 335 gram esrar, 1 kilo 29 gram skunt esrar, 886 kilo 946 gram eroin, 8 kilo 946 gram afyon sakızı, 196 bin uyuşturucu hap, 20 kilo 548 gram morfin ele geçirildi. 376 şüpheli yakalandı. Emniyet bölgesinde ise 5 ton 231 kilo eroin ele geçirildi. Maalesef Türkiye rekoru bizde. Keşke başka rekorlar bizde olsaydı. 346 kilo esrar, 43 kilo afyon sakızı, 92 kilo metafetamin, 3 bin uyuşturucu hap geçirildi. 711 şüpheli yakalandı, bunlardan 281'i tutuklandı. 1 milyon 283 bin paket kaçak sigara ve 5 buçuk ton civarında kaçak akaryakıt ele geçirildi. Akar yakıt kaçakçılığı bölgemizde bitme noktasına geldi diyebiliriz. Kaçakçılıkla ilgili bin 811 şüpheliye işlem yapıldı, 134'ü tutuklandı."

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdür Ali Karabağ, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar ve Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman da hazır bulundu.