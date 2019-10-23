Van'da 6 kişilik ailenin evi yandı

Gürpınar ilçesi Hacıköy Mahallesi'nde saat 10:00 sıralarında Ali Kimran'a ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, 3 saatlik çalışma ile yangın söndürüldü. Yangında tek katlı ev kullanılmaz hale gelirken, aile yetkililerden yardım istedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ise çalışma başlatıldı.
Hırsızların yeni yöntemi: Siparişle hırsızlık...İstanbul'da hırsızlar arasında yeni yöntem, 'sipariş üzerine hırsızlık yapmak' oldu. Hırsızlar, önceden sipariş aldıkları özellikle lüks araç yedek parçalarını çalıp, hazır bekleyen müşteriye satıyor. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz aylarda bir apartmana düzenlenen baskında da kamyon dolusu çalıntı lüks araç yedek parçası ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalıntı yedek parçaların internet üzerinden satıldığı belirlendi. Polis ise araç sahiplerini, "Araç ve yedek parça hırsızlarının en çok tercih ettiği günler, yağmurlu ve karlı günler. Çünkü dışarısı boştur. Bu da hırsızlar için en uygun zamandır" diyerek uyardı.