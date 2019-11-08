Van'da işleri ters giden esnaf tabelayı da ters çevirdi!

Edremit ilçe sınırlarında yer alan sebze hali civarında küçük bir kahvaltı salonu işleten Haydar İlhan, işlerinin iyi gitmemesinden dolayı tabelayı ters çevirdi. Van’da yaklaşık 8 yıldır çeşitli işlere giren ve bir süre sonra olumsuzluklardan dolayı iş yerlerini kapatmak zorunda kalan İlhan, kötü gidişata ‘dur’ demek istiyor. Bunun için çareyi iş yerinin tabelasını ters çevirmekte bulan İlhan, hem güldürdü hem de müşteri çekti.

Haydar İlhan isimli esnaf, yaklaşık 8 yıldır düz tabeladan bir hayır görmediğini, bu kez tabelayı ters çevirdiğini belirtti. Ters tabelayı görenlerin şaşkınlığını gizleyemediğini ifade eden İlhan, “Yaklaşık 7-8 yıllık bir esnaflık deneyimiz var. Son yıllarda iş değişikliği yaparak kahvaltı sektörüne geçtik. Van sebze halinde açtığımız kahvaltı salonunu da sadece 2 yıl boyunca işletebildik. Yeni açtığımız kahvaltı salonunda da işlerimiz ters gidince biz de tabelayı ters çevirdik. Düz tabeladan bir hayır görmedik, bir de tersini deneyelim dedik. Bu haliyle çok güzel tepkiler almaya başladık” dedi.

“TABELAYI DÜZELTMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ”

Günlük yaklaşık 100-150 kişinin kendilerine güldüğünü ve iş yerlerine gelip “tabelanız ters” diye kendilerini uyardığını dile getiren İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yolda gelip geçenler bize bakıyor. Tabela iyi bir ilgi uyandırdı. Biz de tabelayı düzeltmeyi düşünmüyoruz. Böyle gayet güzel. Yolda geçenler, ‘bakın haberiniz olsun, tabelanız ters olmuş’ diyor. İnsanlar eğleniyor, bize gülüyorlar. Müşterilerimizde ciddi bir artış yaşandı. Öğrencisinden yaşlısına morali ne kadar bozuk olsa da tabelamıza bakıp gülüyor.”

“TERS TABELAYI KABULLENDİLER”

Tabelayı ilk gördüklerinde şaşırdıklarını dile getiren vatandaşlar ise, tabelanın niye ters olduğunu sorduklarında ise iş yeri sahibinin sebebini söylemediğini ifade etti. Zamanla tabelanın ters olmasını kabullendiklerini belirten vatandaşlar, kendilerinin de yazıyı tersten okuduklarını söyledi.