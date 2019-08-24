Van'da kaza! 2'si ağır 6 yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Van- Hakkari yolunun 20'nci kilometresindeki Gürpınar yakınlarında meydana geldi. Van'dan Hakkari yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 71 AV 906 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi bilinmeyen 27 D 6302 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 6 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kazada, kamyonette bulunan 15 koyun ise telef oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Teklif ettiği kızdan olumsuz yanıt alınca denize atladıİstanbul Avcılar’da arkadaşlık teklif ettiği kızdan olumsuz yanıt alan kişi elbiseleri ile denize atladıktan sonra gözden kayboldu. Sahil Güvenlik teknelerinin denizden, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sahilden yaptığı arama çalışmaları sırasında ıslak elbiseleri ile gelen Enser Cimşit, "Psikolojim bozuktu, kafamı dağıtmak için denize atlamıştım" dedi.