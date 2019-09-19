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19.09.2019 - 15:01 | | DHA

Van'da korkutan deprem!

Van’da merkez üssü Tuşba ilçesi olan 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'da korkutan deprem!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre saat 14.09 Richter ölçeğine göre 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 9.50 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Van kent merkezinde hafif şekilde hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3,6 olarak açıkladı.

 

 

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