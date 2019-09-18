MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemVan'da otomobiller çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı
18.09.2019 - 10:43 | | DHA

Van'da otomobiller çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı

Van'ın Erciş ilçesi yakınlarında, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Van'da otomobiller çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, çalışma yapılan Erciş- Van yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri bilinmeyen 34 BYF 464 ile 19 AAS 757 plakalı otomobiller, kontrolden çıkıp, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobillerde sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadıBursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletten annesiyle birlikte düşüp yaralanan genç, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, ''Beni bırakın anneme müdahele edin dedi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yangından son anda kurtarıldılar!

Yangından son anda kurtarıldılar!

RTÜK'ten açıklama: Tahammülümüz yok

RTÜK'ten açıklama: Tahammülümüz yok

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da

Göç Kurulu, Bakan Süleyman Soylu başkanlığında toplandı

Göç Kurulu, Bakan Süleyman Soylu başkanlığında toplandı

Sıradaki Haber