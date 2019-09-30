MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemVan'da şehidin adının verildiği park tahrip edildi
30.09.2019 - 18:10 | | AA

Van'da şehidin adının verildiği park tahrip edildi

Van'ın Edremit ilçesinde şehit polis memuru Fethi Sekin'in adının yaşatıldığı parktaki aydınlatma lambaları ile elektrik panosu kimliği belirsiz kişilerce kırıldı.

Van'da şehidin adının verildiği park tahrip edildi

 

Vanda şehidin adının verildiği park tahrip edildi

Vanda şehidin adının verildiği park tahrip edildi

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdemkent Mahallesi'nde Fethi Sekin'in isminin verildiği parkın aydınlatma lambaları ile elektrik panosu tahrip edildi.

İhbar üzerine olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı İsmail Say, yaşanan olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, parkların belediyeler tarafından yapıldıktan sonra o bölgede yaşayan insanlara emanet edildiğini söyledi.

Vatandaşların mahallelerindeki parklara sahip çıkması gerektiğini belirten Say, şunları kaydetti:

"Parkların etrafında oturan mahalle sakinleri, bu tür olaylarda vakit kaybetmeden polise ya da zabıtamıza haber versinler. Bu tür çirkin davranışları kimler hangi amaçla yapıyor bilemiyoruz. Daha önce de bu ve benzeri tahribatların yapılması bizi üzmektedir. Kamu malına zarar verenleri kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Biz vakit kaybetmeden ekiplerimizle mevcut alanda yenileme çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Yapılan hizmetlerimizin hepsi vatandaşlarımız için. Korumak, kollamak, geleceğe bırakmak hepimizin görevidir."

 

'Akdeniz fokunun yatak odasına girmeyin' çağrısıAkdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG) Koordinasyon Kurulu Başkanı Cem Orkun Kıraç, Akdeniz fokunun evi olarak adlandırılan Antalya falezlerindeki mağaralara araştırma dalışı yaptı. Kıraç, tur teknelerine, balıkçılara, kanoculara ve falezlerde yüzen vatandaşlara, "Mağaralar Akdeniz fokunun yatak odası, buraya girmeyin" dedi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karate Kid filmi konusu nedir? Karete Kid filmi oyuncu kadrosu

Karate Kid filmi konusu nedir? Karete Kid filmi oyuncu kadrosu

Bu akşam hangi diziler var? 30 Eylül Pazartesi yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? 30 Eylül Pazartesi yayın akışı

Metin Feyzioğlu: Yargı reformu ortak aklın ortaya konduğu bir belge

Metin Feyzioğlu: Yargı reformu ortak aklın ortaya konduğu bir belge

Süre doldu ve hepsi yıkıldı!

Süre doldu ve hepsi yıkıldı!

Sıradaki Haber