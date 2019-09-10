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10.09.2019 - 22:53| AA

Van'da terör örgütüne darbe!

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir PKK'lı teröristin ölü, birinin de sağ ele geçirildiği operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da terör örgütüne darbe!

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağıbeşparmak Mahallesi kırsalında PKK'lı 2 teröristin bulunduğu duyumunun alınması üzerine söz konusu bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda teröristlerden biri ölü, diğeri silah ve teçhizatıyla sağ olarak ele geçirildi.Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Devam eden operasyonda teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 3 sığınak bulundu.

Sığınaklarda, 4 el bombası, 10 M16 şarjörü, kamuflajlı tulum, not defteri, 2 sırt çantası, 2 şemsiye, 2 kıyafet, askeri yağmurluk, 3 battaniye, 2 kütüklük, 2 baston, çay, 3 kilo peynir, sucuk, 2 kürek, kazma, diş macunu, diş fırçası ve çaydanlık ele geçirildi.

Sığınaklar imha edildi.

 

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