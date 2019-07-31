Toprak altından çıkarıldı! 250 metre uzunluğunda...

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 156 Jandarma İhbar Hattı'na gelen Dereüstü Mahallesi mevkisinde TCDD'ye ait demiryolu hattındaki rayların çalındığı bilgisi üzerine, İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Suç Araştırma ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlattı

Yapılan araştırmalar sonucunda, çalınan raylar olay yerinden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bir şahsın bahçesinde toprağa gömülü vaziyette bulundu.

Toprak altından çıkarılan 250 metre uzunluğunda ve 12 tonluk 13 tren rayı Van Devlet Demiryolları Yol Bakim Şefliğine teslim edildi.

Olayla ilgili bahçe sahibi gözaltına alındı.