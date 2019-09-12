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12.09.2019 - 10:42| İHA

Van'daki terör operasyonunda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 terörist ölü olarak, 1 terörist de sağ olarak silahları ile birlikte yakalandı.

Van'daki terör operasyonunda yeni görüntüler ortaya çıktı!
1 teröristin ölü, 1 teröristin sağ olarak yakalandığı operasyona ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
1 teröristin ölü, 1 teröristin sağ olarak yakalandığı operasyona ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
1 teröristin ölü, 1 teröristin sağ olarak yakalandığı operasyona ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Eylül 2019 tarihinde, Gürpınar ilçesine bağlı Aşağıbeşparmak Mahallesi kırsalında 2 BTÖ mensubunun bulunduğu duyumunun alınması üzerine, söz konusu bölgeye operasyon yapılmıştır. Yapılan operasyon neticesinde, 2 BTÖ mensubundan 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak silah ve teçhizatları ile birlikte ele geçirilirken, 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin operasyon düzenlendiği bölgede teröristlere ait olduğu tespit edilen sığınakta yapılan aramada, 4 adet el bombası, 10 adet M16 şarjörü, 1 adet kamuflajlı tulum, 1 adet not defteri, 2 adet sırt çantası, 2 adet şemsiye, 2 adet BTÖ kıyafeti, 1 adet askeri yağmurluk, 3 adet battaniye, 2 adet kütüklük, 2 adet baston, 1 kilo çay, 3 kilo peynir, 1 kilo sucuk, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet diş macunu ve fırçası, 1 adet çaydanlık ele geçirilerek, sığınak imha edildi" denildi.

Rize-Artvin Havalimanı'nda çalışmalar hızlandıTemeli 3 Nisan 2017’de atılan, dolgu çalışmaları ise aynı yılın 16 Eylül tarihinde başlayan ve Türkiye’nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olması planlanan Rize-Artvin Havalimanı’nın 29 Ekim 2020 tarihinde açılabilmesi için çalışmalar hız kazanırken, dolgu çalışmaların yüzde 41'i tamamlandı.
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