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06.10.2019 - 10:24 | | İHA

Van’dan acı haber! Trafik kazasında 1 polis hayatını kaybetti

Van’ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti.

Van’dan acı haber! Trafik kazasında 1 polis hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre kaza, Muradiye-Çaldıran karayolu üzerindeki Muradiye Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı otomobilin yoldan çıkması sonucu Çaldıran İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru İsmail Tuncer hayatını kaybetti. Tuncer’in cenazesi memleketi Gaziantep’e gönderilirken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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