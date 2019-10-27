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27.10.2019 - 12:16 | | DHA

Vapur beklerken kalp krizi geçirip öldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iskelede vapur beklediği sırada kalp krizi geçiren Erdem Köksal (65), hayatını kaybetti.

Vapur beklerken kalp krizi geçirip öldü

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Karşıyaka Vapur İskelesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Erdem Köksal, Karşıyaka- Alsancak seferini yapan vapuru beklediği sırada fenalaştı.

Köksal'ın fenalaştığını görenler, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, Köksal'ın kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği belirlendi. Köksal'ın, geçen aylarda açık kalp ameliyatı olduğu ve damarlarına stent takıldığı öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından Köksal'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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