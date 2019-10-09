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09.10.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Vapur sapığı gözaltında

Şehir Hatları Kadıköy seferini yapan vapurda mastürbasyon yaparken yolcular tarafından fotoğrafı çekilip sosyal medyada paylaşılan Rıza E. (31) polisin yaptığı takiple yakalanıp gözaltına alındı.

Vapur sapığı gözaltında

Görüntü ve fotoğrafların sosyal medyada yayınlanmasının ardından kamera incelemesi yapan İstanbul polisi, şüphelinin Kocaeli’nde oturduğunu tespit etti. Rıza E., dün Çayırova Emniyet ekiplerince çalıştığı fabrikada gözaltına alındı. Kadıköy Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilen Rıza E.’nin çocuğa cinsel tacizden sabıkası bulunduğu ortaya çıktı. Rıza E.’nin, “Yanlış anlaşıldım” dediği öğrenildi. 

"Aile boyu" suç çetesi yakalandıİstanbul ve Kocaeli'de, çok sayıda kapkaç, yağma ve hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen anne ve iki oğlu yakalandı.
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