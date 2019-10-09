09.10.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN İstanbul
Vapur sapığı gözaltında
Şehir Hatları Kadıköy seferini yapan vapurda mastürbasyon yaparken yolcular tarafından fotoğrafı çekilip sosyal medyada paylaşılan Rıza E. (31) polisin yaptığı takiple yakalanıp gözaltına alındı.
Görüntü ve fotoğrafların sosyal medyada yayınlanmasının ardından kamera incelemesi yapan İstanbul polisi, şüphelinin Kocaeli’nde oturduğunu tespit etti. Rıza E., dün Çayırova Emniyet ekiplerince çalıştığı fabrikada gözaltına alındı. Kadıköy Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilen Rıza E.’nin çocuğa cinsel tacizden sabıkası bulunduğu ortaya çıktı. Rıza E.’nin, “Yanlış anlaşıldım” dediği öğrenildi.