Varol Yaşaroğlu kimdir? Mesleği nedir?

Kendi yarattığımız hayal dünyasında her şeyi değiştirmek mümkün” söylemini yaşam tarzı yapmış; mizah, karikatür ve animasyona aşık, Koca Kafalar’ın yaratıcısı ve Grafi2000′in kurucusu. Bütün projelerde Berk Tokay ve kardeşi Vural Yaşaroğlu ile birlikte gerçekleştirmiş.

2002-2005 yıllarında Kanal D'de ülkede hiç alışkın olmayan tarzdaki Grafi 2000 programının yapımcılığını ve sunuculuğu yapmıştır. Programda yayınlanan skeçlerinde birinde Şahan Gökbakar da yer alır.

Karikatür, illüstrasyon ve animasyon çalışmalarının hepsini ekibiyle birlikte kâğıt kaleme hiç dokunmadan bilgisayar ortamında oluşturan Varol Yaşaroğlu, çeşitli üniversitelerde Bilgisayar-internet ve mizah üzerine seminerler verirken, “Ekonomist” ve “Capital” dergilerinin karikatüristliğini ve illüstratörlüğünü yapmaya devam ediyor.

1 Mayıs 2009' da başlayıp 1.5 sene süren Harbi Tivi adlı programı Berk Tokay ile beraber hazırlamışlardır.

11 Şubat 2013 tarihinde yayına başlayan, Türkiye'nin yetişkinlere yönelik ilk animasyon dizisi Fırıldak Ailesi'nin yapımcısı ve karakterlerinin yaratıcısıdır.

23 Nisan 2016'da ön gösterimini yapmış ve 2 Mayıs 2016 tarihinde resmi olarak başlamış olan Kral Şakir çizgi dizisinin Berk Tokay ve Haluk can Dizdaroğlu ile beraber yaratıcısıdır.