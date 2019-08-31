Vatan Caddesi’nde tören

Zafer Bayramı kutlama törenleri Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk koyma töreniyle başladı. Tören kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Törene, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam edildi. Törende, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı. Törenden sonra Taksim meydanı’ndaki “Zafer Haftası” sergisinin açılışı yapıldı. Vali Yerlikaya daha sonra valilikte tebrikleri kabul etti. Resmi törenlerin sonuncusu Vatan Caddesi’nde gerçekleştirildi. Tören aracına binen Vali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Avsever halkın bayramını kutladı.

30 Ağustos Zaferi’nin 97. yıl dönümü Üsküdar’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Deniz üzerine kurulan platformda su, ışık, lazer ve pyro gösterisi yapılırken, Üsküdar Meydanı’nda Candan Erçetin konser verdi.