Vatan Şaşmaz kimdir, kaç yaşında? Vatan Şaşmaz biyografisi

Vatan Şaşmaz, ölümünün ikinci yıldönümünde ailesi, yakınları ve sanat camiasındaki dostları tarafından anılıyor. Kariyerine fotomodellik yaparak başlayan Vatan Şaşmaz, yıllarca Melike Öcalan ile birlikte sabah programı sunmuştur. Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Engin karakteri ile geniş kitlelerece tanınan Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017 yılında İstanbul'daki bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştür.

VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

Gençlik yıllarında fotomodellik yapmıştır. Ayrıca bazı reklamlarda ve kliplerde rol almıştır. Yıllarca Melike Öcalan ile birlikte atv'de sabah programları sunmuştur. Daha sonra yine atv'de Özel Hat isimli bir magazin programının sunuculuğunu üstlenmiştir. Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Engin karakteriyle geniş çevrelerce tanınmıştır. TGRT için çekilen, Akşemseddin'in hayatının anlatıldığı filmde Akşemseddin'i oynamıştır. 2004 yılında TRT için çekilen Dudaktan Kalbe filminde Doktor Ergun, Keloğlan Kara Prens'e Karşı isimli sinema filminde ise Beyaz Atlı Prens rollerinde oynamıştır.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Zordur Almak Bizden

Kandıramazsın Beni

Yalancı Romantik

Dudaktan Kalbe

Aynı Çatı Altında

Belalı Baldız

Çılgın Yuva

Çocuklar Duymasın

Avrupa Yakası