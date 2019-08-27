Vatan Şaşmaz kimdir, kaç yaşında? Vatan Şaşmaz biyografisi
Vatan Şaşmaz ölümünün ikinci yıldönümünde anılıyor. 17 Ağustos 2017 yılında İstanbul'daki bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz, oyunculuğun yanı sıra sunuculuk ve yazarlık yapıyordu. Gençlik yıllarında fotomodellikte yapan Vatan Şaşmaz birçok dizi ve filmde rol almıştır. İşte Vatan Şaşmaz hakkında merak edilenler...
Vatan Şaşmaz, ölümünün ikinci yıldönümünde ailesi, yakınları ve sanat camiasındaki dostları tarafından anılıyor. Kariyerine fotomodellik yaparak başlayan Vatan Şaşmaz, yıllarca Melike Öcalan ile birlikte sabah programı sunmuştur. Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Engin karakteri ile geniş kitlelerece tanınan Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017 yılında İstanbul'daki bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştür.
VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?
Gençlik yıllarında fotomodellik yapmıştır. Ayrıca bazı reklamlarda ve kliplerde rol almıştır. Yıllarca Melike Öcalan ile birlikte atv'de sabah programları sunmuştur. Daha sonra yine atv'de Özel Hat isimli bir magazin programının sunuculuğunu üstlenmiştir. Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Engin karakteriyle geniş çevrelerce tanınmıştır. TGRT için çekilen, Akşemseddin'in hayatının anlatıldığı filmde Akşemseddin'i oynamıştır. 2004 yılında TRT için çekilen Dudaktan Kalbe filminde Doktor Ergun, Keloğlan Kara Prens'e Karşı isimli sinema filminde ise Beyaz Atlı Prens rollerinde oynamıştır.
ROL ALDIĞI DİZİLER
Zordur Almak Bizden
Kandıramazsın Beni
Yalancı Romantik
Dudaktan Kalbe
Aynı Çatı Altında
Belalı Baldız
Çılgın Yuva
Çocuklar Duymasın
Avrupa Yakası