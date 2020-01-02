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02.01.2020 - 16:52 | | DHA

Vatandaşa yedireceklerdi! Hepsi imha edildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta ele geçirilen yaklaşık 400 kilo kaçak sucuk imha edildi.

Vatandaşa yedireceklerdi! Hepsi imha edildi
Vatandaşa yedireceklerdi! Tam 400 kilo...
Vatandaşa yedireceklerdi! Tam 400 kilo...
Vatandaşa yedireceklerdi! Tam 400 kilo...
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Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Ankara-Konya karayolunda durdurulan araçta arama yapıldı. Aracın kasasında etiketsiz sucuklar bulunduğu belirlendi. İlçe Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, 1180 halka sucuğun üretim izni olmadığını belirledi. Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 400 kilo kaçak sucuğu kepçe ile açılan çukura gömerek imha etti.

Libya Tezkeresi 325 oyla Meclis'te kabul edildiTBMM, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için olağanüstü toplandı. Meclis'te grubu bulunan partilerden birer isim 20'şer dakikalık konuşma yaptı. TBMM'deki Libya tezkeresi görüşmeleri tamamlandı. Meclis'te elektronik oylama sonuçlandı. Libya Tezkeresi TBMM'den 325 oyla geçti. Tezkereye 184 milletvekili ret oyu verdi.
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