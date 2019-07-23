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23.07.2019 - 08:17| DHA

Vatandaşlar buldu! Gören telefona sarıldı...

Adana'da parkurda koşu yapan vatandaşlar tarafından Seyhan Nehri'nde kadın cesedi bulundu. Kadına ait olduğu sanılan, çanta ve terlik de nehir kenarında bulundu.

Vatandaşlar buldu! Gören telefona sarıldı...
Vatandaşlar buldu! Gören telefona sarıldı...
Vatandaşlar buldu! Gören telefona sarıldı...
Vatandaşlar buldu! Gören telefona sarıldı...
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Olay, saat 06.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Kemal Koşu Parkuru'nda sabah sporu için koşan vatandaşlar, Seyhan Nehri'nde ceset görüp, durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen polisler, cesedin yaklaşık 10 metre uzağında, nehrin kıyısında kadın çantası ve terliğe rastladı. Çantada arama yapan polisler, Saime Durgel (51) adına düzenlenmiş kimlik buldu.

Vatandaşların korkulu ve meraklı bakışları altında sudan çıkartılan kadının cesedi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kadının kimliği ve kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

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