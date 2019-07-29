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29.07.2019 - 21:16| İHA

Vatandaşlar kurtardı! Korku dolu anlar

Zonguldak’ta denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Vatandaşlar kurtardı! Korku dolu anlar

Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesi plajında yakınları ile birlikte denize giren 3 yaşındaki Burak P., boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan küçük Burak kıyıya çıkartıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük Burak’a ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Küçük Burak’ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

3 yaşındaki çocuk ölümden döndüZonguldak’ta yakınları ile denize giren 3 yaşındaki Burak P., çocuk boğulma tehlikesi geçirerek ölümden döndü. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtulan küçük Burak’ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
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