Vatandaşlar merak ediyor: Bu yıl saatler geri alınacak mı? Avrupa Kış Saati uygulamasına geçilecek mi?

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

BU YIL SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Avrupa Kış saati uygulamasına 27 Ekim 2019 Pazar günü geçecek. Türkiye ise Yaz saati uygulamasına devam ederken, Kış saati uygulamasına geçmeyecek. Türkiye'de saatler geri alınmayacak.