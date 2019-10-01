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01.10.2019 - 11:18 | | DHA

Vazoyla vurdu, bıçakladı, balkondan attı, battaniyeye sarıp... İstanbul'da büyük operasyon!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 'borç' yüzünden tartışığı arkadaşını öldürüp bir aracın bagajına sakladıktan sonra kayıplara karışan Nijerya uyruklu Ehiremen Sunday Osemeahon İstanbul'da yakalandı. KKTC'ye teslim edilen zanlının suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Vazoyla vurdu, bıçakladı, balkondan attı, battaniyeye sarıp... İstanbul'da büyük operasyon!

Lefkoşa'daki Okullar Yolu Sokak'ta, park halindeki ML 819 plakalı otomobilden kötü koku geldiğini belirten mahalleli polise ihbarda bulunmuş, olay yerine gelen polisler bagajda, battaniyeye sarılı bir erkek cesedi bulmuştu. Yapılan otopside, cansız bedenin, 9 gündür haber alınamayan, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) öğrencisi Nijeryalı Obasanje Adeola Owoyalr'ye (33) ait olduğu belirlenmişti.

Temmuz ayında meydana gelen olay sonrası araştırma başlatan polis, öğrencinin kaldığı eve baskın düzenlemiş, evdeki Nijeryalı 11 öğrenci gözaltına alınmıştı. Dairede yapılan incelemelerde ise kan lekelerine rastlanmış, kanlı vazo ve satıra ise el konulmuştu. Yapılan incelemelerde; olayın bir numaralı sanığı olan Ehiremen Sunday Osemeahon'un İstanbul'a kaçtığı belirlenmişti.

BORÇ YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR 

Edinilen bilgiye göre öldürülen Owoyalr ile zanlı Osemeahon, birlikte kaldıkları dairede borç yüzünden tartıştı. Tartışma büyüyünce Osemeahon, Owoyalr'ın kafasına evde buluna vazoyla vurdu. Owoyalr'ı defalarca bıçaklayan Osemeahon, cesedi de 3'üncü kattan aşağıya attı ardından bir battaniyeye sardıktan sonra bir aracın bagajına koydu ve Türkiye'ye kaçtı.

İSTANBUL'DA YAKALANDI 

KKTC polisi, İstanbul polisi ile iletişime geçti. Yapılan ortak çalışma sonucunda Ehiremen Sunday Osemeahon 29 Eylül'de İstanbul'da yakalanarak KKTC makamlarına teslim edildi. Mahkemeye çıkarılan Osemeahon'un suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

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